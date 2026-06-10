«Запастись клубничной пользой не выйдет»: эксперт о ягодном сезоне

При этом клубнику нельзя назвать продуктом с высоким содержанием сахара. В разумных количествах ее разрешают употреблять даже людям с диабетом. Однако при повышенной кислотности желудка, гастрите или склонности к изжоге специалисты советуют соблюдать осторожность. А еще клубника относится к распространенным аллергенам, а людям с мочекаменной болезнью следует учитывать наличие в ягоде щавелевой кислоты.