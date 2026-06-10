«Запастись клубничной пользой не выйдет»: эксперт о ягодном сезоне

Стоит ли пытаться наесться клубники впрок в разгар сезон? Волгоград сейчас входит в период активной продажи ягод, однако специалисты отмечают: запасти витамины на месяцы вперед с помощью клубники не получится. Содержащиеся в ней полезные вещества в основном водорастворимы и не накапливаются в организме.
Клубника считается одним из лидеров по содержанию кремния, который важен для костей, суставов, кожи, волос и ногтей. Кроме того, ягода богата антоцианами, придающими ей красный цвет. Эти вещества помогают поддерживать здоровье сосудов и сердца. Также в клубнике содержится витамин C.
При этом клубнику нельзя назвать продуктом с высоким содержанием сахара. В разумных количествах ее разрешают употреблять даже людям с диабетом. Однако при повышенной кислотности желудка, гастрите или склонности к изжоге специалисты советуют соблюдать осторожность. А еще клубника относится к распространенным аллергенам, а людям с мочекаменной болезнью следует учитывать наличие в ягоде щавелевой кислоты.
Эксперт Сергей Малоземов считает: 7лавный вывод прост — полезнее есть ягоды регулярно в течение сезона, а не пытаться употреблять их килограммами за короткое время. Клубнику можно добавлять в каши, творог, десерты и салаты, используя период, когда цены на ягоды становятся более доступными.
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