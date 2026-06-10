Памятник основателю ИПФ РАН Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли памятник академику Российской академии наук Андрею Гапонову-Грехову, со дня рождения которого в 2026 году исполнилось 100 лет. Монумент установлен в сквере его имени рядом с Институтом прикладной физики РАН, сообщили в пресс-службе института.