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Памятник основателю ИПФ РАН Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли памятник академику Российской академии наук Андрею Гапонову-Грехову, со дня рождения которого в 2026 году исполнилось 100 лет. Монумент установлен в сквере его имени рядом с Институтом прикладной физики РАН, сообщили в пресс-службе института.

Источник: Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде открыли памятник академику Российской академии наук Андрею Гапонову-Грехову, со дня рождения которого в 2026 году исполнилось 100 лет. Монумент установлен в сквере его имени рядом с Институтом прикладной физики РАН, сообщили в пресс-службе института.

«Установка памятника, с нашей точки зрения, является адекватным актом сохранения памяти о выдающемся ученом и замечательном человеке, олицетворявшем собой для всех, знавших его, целую эпоху в развитии науки — эпоху выдающихся результатов и перспектив», — прокомментировал научный руководитель ИПФ РАН Александр Литвак.

В продолжение юбилейных мероприятий прошла научная сессия бюро отделения физических наук РАН. В ее программу вошли доклады, посвященные областям мощной электроники, моделирования природных процессов, лазерных технологий и биомедицинской диагностики.