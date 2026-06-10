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Осетров и черную икру нашел житель Комсомольска-на-Амуре

Житель Комсомольского района нашел 29 кг осетровой рыбы на берегу Амура.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину. По месту регистрации комсомольчанина полицейские нашли 23 куска рыбы осетровых пород общим весом 29 килограммов. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Также изъяли 11 контейнеров с черной икрой по 0,5 литра каждый — общий вес деликатеса составил 5,5 килограмма.

Сам подозреваемый объяснил, что нашел два мешка с рыбой и коробку с икрой на берегу Амура. Добычу он привез домой и планировал съесть. При этом в районе проходит операция (Путина-2026).

Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных ресурсов из Красной книги. Максимальное наказание по статье — до четырех лет колонии.

Пока фигуранту выбрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Рыбу и икру изъяли и отправили на ответственное хранение. Полиция проверяет версию мужчины о находке деликатеса на берегу.