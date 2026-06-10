В Калининграде введен запрет на промысловый лов камбалы

В Калининградской области с 15 июня начнет действовать запрет на промысел камбалы-тюрбо. Речь идет именно о промышленной добыче рыбы, который будет действовать до 31 июля, в Балтийском море, за исключением Калининградского и Куршского заливов. Запрет связан с началом нерестового периода. Нарушителей накажут.