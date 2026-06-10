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В Калининграде введен запрет на промысловый лов камбалы

Ограничения не коснутся рыбаков-любителей.

В Калининградской области с 15 июня начнет действовать запрет на промысел камбалы-тюрбо. Речь идет именно о промышленной добыче рыбы, который будет действовать до 31 июля, в Балтийском море, за исключением Калининградского и Куршского заливов. Запрет связан с началом нерестового периода. Нарушителей накажут.

Как отмечает Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, запрет не затрагивает любительскую рыбалку. Жители области, как и гости региона, занимающиеся любительским рыболовством, могут продолжать ловить рыбку, следуя установленным правилам и нормам.

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