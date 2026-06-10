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На поддержку фермерства в Ростовской области направили 1,2 млрд рублей

В 2025 году в Ростовской области объем государственной поддержки на развитие фермерских хозяйств составил 1,2 млрд руб. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

В 2025 году в Ростовской области объем государственной поддержки на развитие фермерских хозяйств составил 1,2 млрд руб. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, малый агробизнес производит более 25% валовой продукции агропромышленного комплексан региона.

«В общероссийском рейтинге наши фермеры тоже на хорошем счету: второе место — по сбору зерновых и зернобобовых культур и по производству мяса, четвертое место — по производству молока и овощей», — говорится в сообщении.

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