На поддержку фермерства в Ростовской области направили 1,2 млрд рублей

В 2025 году в Ростовской области объем государственной поддержки на развитие фермерских хозяйств составил 1,2 млрд руб. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По данным губернатора, малый агробизнес производит более 25% валовой продукции агропромышленного комплексан региона.
«В общероссийском рейтинге наши фермеры тоже на хорошем счету: второе место — по сбору зерновых и зернобобовых культур и по производству мяса, четвертое место — по производству молока и овощей», — говорится в сообщении.
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Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше