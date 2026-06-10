Суд обязал снести самовольные постройки у ресторана в Нижнем Новгороде

Судебная коллегия Нижегородского областного суда 9 июня 2026 года в рамках апелляционного производства удовлетворила иск администрации Нижнего Новгорода к владельцу ресторана. Предметом спора стали две кирпичные башенки и деревянный павильон: их возвели без законных оснований на соседних земельных участках — в том числе на муниципальной территории, отведённой под автомобильную дорогу.