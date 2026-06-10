Суд обязал снести самовольные постройки у ресторана в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд вынес решение о сносе самовольных построек возле ресторана «Камелот». Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Судебная коллегия Нижегородского областного суда 9 июня 2026 года в рамках апелляционного производства удовлетворила иск администрации Нижнего Новгорода к владельцу ресторана. Предметом спора стали две кирпичные башенки и деревянный павильон: их возвели без законных оснований на соседних земельных участках — в том числе на муниципальной территории, отведённой под автомобильную дорогу.
Изначально Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 17 февраля 2025 года отказал в удовлетворении требований мэрии. Причиной такого вердикта стало опора на недостаточно обоснованное экспертное заключение.
При этом суд первой инстанции проигнорировал важные обстоятельства: разрешённое использование участка исключает подобное строительство, а сами объекты угрожают безопасности граждан и нарушают законные интересы других лиц.
В ходе апелляционного рассмотрения эти факты получили надлежащую оценку. Судебная коллегия признала спорные строения самовольными постройками, отменила прежнее решение и обязала ответчика демонтировать объекты. Апелляционное определение обрело законную силу в день его вынесения.
Ранее сомнительные продукты нашли в известном нижегородском ресторане.