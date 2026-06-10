В Анапе открыли для туристов 4,5 километра песчаных пляжей

Уточняется, что открыты 1 километр пляжей в поселке Витязево, их используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон», а также 3,5 километра территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Помимо этого доступны галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.
Как писала «РГ», эти же территории были открыты еще 1 июня, — в день открытия сезона. Сообщалось, что Роспотребнадзор дал на это добро.
Что же происходит на закрытых к посещению песчаных пляжах? По сообщению Оперштаба, на курорте завершили восстановление всех территорий между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка», ведут активную работу от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта».
После кораблекрушения танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года в Анапе был введен режим ЧС. Море выбросило на берег значительное количество нефтепродуктов, из-за чего пляжи стали непригодны для рекреационных целей.
Весной этого года было решено засыпать замазученный песок слоем свежего, привезенного из карьера. Стоимость работ составляет около 0,5 миллиарда рублей.