В Анапе открыли для туристов 4,5 километра песчаных пляжей

Уточняется, что открыты 1 километр пляжей в поселке Витязево, их используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон», а также 3,5 километра территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Помимо этого доступны галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.