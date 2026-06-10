Для строительства набережной между Светлогорском и Пионерским не нашли подрядчика

«Балтберегозащита» не нашла подрядчика для строительства набережной от Светлогорска до Пионерского за 12,2 млрд руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Как указано в протоколе подведения итогов, торги признали несостоявшимся «в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в закупке». Заявке же при этом соответствовала требованиям заказчика.
Согласно техзаданию, протяжённость набережной составит 2305 метров. Проект разделён на три этапа строительства: первый участок протянется на 673 метра, второй — на 559 метров, третий — более чем на километр. Ширина набережной составит от 17,2 до 27,3 м. На ней предусмотрят пешеходную и велосипедную дорожки, технологический проезд, а также зоны озеленения.
Кроме того, проект включает строительство четырёх пандусов, десяти лестничных спусков и двух слипов для подъёма и спуска судов на воду. Планируется устройство волногасящей железобетонной конструкции высотой 5,7 метра и шириной 7 метров и противооползневых сооружений общей площадью более 24 тыс. кв. м.
Срок эксплуатации объекта должен составить не менее 50 лет. Работы будут выполнять поэтапно в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в 2023 году.
Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально власти рассчитывали сделать это до 2025 года. В 2023 году работы оценивали в 11,1 млрд рублей. Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле 2023 года. Контракт на разработку проекта променада от Светлогорска до Пионерского был заключён в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей.