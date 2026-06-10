В Воронеже огонь уничтожил три гаража в Левобережном районе

Гаражи загорелись в Левобережном районе Воронежа вечером во вторник, 9 июня. Огонь уничтожил три бесхозных постройки, находившихся под общей кровлей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сигнал о возгорании на улице Ленинградской, 68 поступил спасателям в 19:54. Уже через одиннадцать минут им удалось локализовать пламя. В 20:09 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 12 человек и три единицы техники.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается специалистами.
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