«А где вторая?»: видео Баян Алагузовой с мужем и дочерью из Франции вызвало вопросы

«Идеально». «Баян как девочка». «Это лучшее время». «Так красиво смотрятся». «Сильная, красивая женщина!» «Пусть ваше счастье не кончается». «Ножки какие классные у вас, Баян». «Баян супер выглядит, как 25-летняя девушка». «Шикарная женщина — она и с ребенком шикарна». «Дядя Турсен, когда вырасту, буду как вы, отвечаю». «Мы вас очень любим! Вы такие классные, нет слов!» «Сначала они держались за руки. Теперь держат на руках свое счастье». «Осознанная и красивая пара лидеров, умеющих правильно жить и отдыхать». «Как круто, в 50 лет начать жизнь заново. Пусть и у меня будет такая же жизнь». «Баян, вы молодец! Не побоялись осуждений, не побоялись изменить свою судьбу в лучшую сторону». «У них — настоящая жизнь! Молодцы! Пусть и мне Аллах дарует возможность увидеть сотни стран и мест! Смотрю и завидую, восхищаюсь ими». «Если в мире есть одна самая счастливая пара, то это господин Турсен и госпожа Баян. Если две, то одна из них обязательно эта пара. Пусть не сглазят».