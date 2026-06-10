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Растение, похожее на огонь: в Алматы расцвела «раскаленная кочерга»

В Главном ботаническом саду Алматы показали редкое декоративное растение Книпхофия ягодная сорта «Эскимо», которое произрастает на закрытом участке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Книпхофия — травянистое многолетнее растение семейства Асфоделовые (Asphodelaceae). Ее высокие цветоносы увенчаны эффектными колосовидными соцветиями, напоминающими языки пламени.

Сорт «Эскимо» отличается особенно нежной окраской: верхняя часть соцветия окрашена в теплые кораллово-оранжевые тона, а раскрывающиеся нижние цветки становятся кремово-белыми. Благодаря постепенному распусканию цветков на одном соцветии одновременно можно увидеть сразу несколько оттенков.

Известно, что Книпхофия насчитывает около 70 видов и происходит из Южной и Восточной Африки.

Свое научное название растение получило в честь немецкого врача и ботаника XVIII века Иоганна Иеронима Книпхофа.

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Публикация от Главный Ботанический Сад г. Алматы (@botsadkz).

Также интересно, что в англоязычных странах книпхофию чаще знают под названием Red Hot Poker — «раскаленная кочерга» или «факельная лилия» (Torch Lily) из-за формы и цвета соцветий.

Кроме того, трубчатые цветки книпхофии богаты нектаром и привлекают множество опылителей. На родине растения важную роль в опылении играют не только насекомые, но и нектарницы — небольшие птицы, питающиеся цветочным нектаром.

Еще одна особенность книпхофии — продолжительное цветение. Отдельные цветки раскрываются постепенно, поэтому каждое соцветие сохраняет декоративность в течение нескольких недель, оставаясь ярким акцентом цветника на протяжении всего лета.

Не так давно мы рассказывали, что часть Алматы утонула в сладком аромате цветущего кустарника. Об этом можно прочитать тут.