В волгоградском ЦПКиО перетравят комаров и мошку

Мошка и комары «расправили крылья» сразу после прихода в регион по-летнему жаркой погоды. По словам горожан, жужжащий и норовящий укусить дуэт преследует их уже с начала недели. К слову, о самых популярных и проверенных временем способах борьбы с насекомыми корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.