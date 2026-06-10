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В Горно-Алтайске пройдут соревнования по спортивной акробатике

В этом году турнир объединит около 240 атлетов.

Республиканские соревнования по спортивной акробатике «Вершины Алтая» пройдут в Горно-Алтайске с 12 по 14 июня при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Республики Алтай.

В этом году турнир объединит около 240 спортсменов из региона, Красноярского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также Республики Казахстан. Многие участники являются победителями и призерами всероссийских, международных, региональных и межрегиональных соревнований.

«Для нашей республики большая честь принимать настолько представительный состав спортсменов и гостей. Уверен, что соревнования подарят зрителям яркие выступления, а участникам — возможность проявить свое мастерство, обменяться опытом и побороться за самые высокие результаты», — отметил министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.