Лекторы «Знания» обучили нижегородских студентов распознавать фейки и манипуляции

На встречах лекторы объясняли, что такое терроризм и информационная война, как эти явления воздействуют на общество и почему подростки и молодёжь чаще становятся мишенью манипуляторов. Студенты узнали о методах скрытого влияния через соцсети и мессенджеры — от вербовки через чувство одиночества и обещания быстрого дохода до использования идеологии «избранности». Лекторы также разобрали, как фейки распространяются в информационном пространстве с целью посеять панику, разобщить людей и подорвать доверие к государственным институтам.