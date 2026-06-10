Лекторы «Знания» обучили нижегородских студентов распознавать фейки и манипуляции

В Нижегородской области завершился первый этап совместного проекта Российского общества «Знание» и регионального министерства молодёжной политики, направленного на защиту молодёжи от современных информационных угроз. Лекции прошли в молодёжных центрах Сарова, Арзамаса, Дзержинска и Богородска; участниками стали более 600 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Министр молодёжной политики Светлана Ануфриева подчеркнула, что развитие критического мышления — это новая цифровая защита. В рамках Всероссийской акции «Неделя БезОпасности» молодёжные пространства региона получили практические навыки безопасного поведения в кризисных ситуациях и базу для систематической просветительской работы. «Наша задача — сформировать иммунитет к манипуляциям и показать, где искать проверенную информацию», — добавила она.
По словам директора филиала «Знания» в Нижегородской области Александра Митрофанова, цель проекта — дать молодым людям простые инструменты для распознавания манипуляций и защиты от информационных угроз: от мошенничества до попыток переписать историю и вовлечения в деструктивные группы.
На встречах лекторы объясняли, что такое терроризм и информационная война, как эти явления воздействуют на общество и почему подростки и молодёжь чаще становятся мишенью манипуляторов. Студенты узнали о методах скрытого влияния через соцсети и мессенджеры — от вербовки через чувство одиночества и обещания быстрого дохода до использования идеологии «избранности». Лекторы также разобрали, как фейки распространяются в информационном пространстве с целью посеять панику, разобщить людей и подорвать доверие к государственным институтам.
Проект Знание. Безопасность, запущенный обществом «Знание», включает цикл мероприятий по профилактике вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействию терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также развитию критического мышления и навыков безопасного поведения. Эта инициатива дополняет национальный проект «Молодёжь и дети», действующий с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и направленный на создание условий для развития и самореализации молодого поколения.
Справка. «Знание» — крупнейшая в стране просветительская организация. После перезагрузки сообщество лекторов объединяет более 30 тыс. человек; они провели свыше 190 тыс. лекций в 89 регионах и создали 8 100 часов просветительского контента. Онлайн‑трансляции и видеоматериалы общества собрали свыше 2,3 млрд просмотров.
Фото: Общество «Знание».