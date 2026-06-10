Курский интернат «Первоцвет» отремонтирует местная «Альтернатива» за 220 млн

По данным Rusprofile, ООО «ТСК Альтернатива» было зарегистрировано в Курске в октябре 2007 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Дмитрий Калмыков. 2025 год компания закончила с выручкой 157 млн руб. (+186% к прошлому году, когда показатель равнялся 55 млн руб.). и чистой прибылью 25 млн руб. (+623%, 3,5 млн руб.). С 2019 года общество выиграло 20 госконтрактов на 785 млн руб. в сумме.