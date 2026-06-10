Поиски Усольцевых закончились внезапным открытием

«Вы мне написали, так я и узнал, что поиски начались. Получается, вообще самым последним. А я сижу их жду. Раньше мне говорили, что масштабная операция начнётся, как только позволит погода. Но никто мне не позвонил, не сообщил. Я думал, что кто-то из представителей волонтёрских отрядов меня обязательно предупредит», — рассказал молодой человек, отметив, что был не в курсе и про ограниченный круг лиц, допущенных до участия в мероприятиях. Парень считает, что должен был войти в состав группы — ведь он является близким родственником пропавшей Ирины.