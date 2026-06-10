Поиски Усольцевых закончились внезапным открытием

Стартовавшие 4 июня поиски пропавшей в Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых завершились. Продлились они шесть дней — за это время около 80 человек, принимавших участие в операции, обследовали местность с воздуха и земли.
Как проходили поисковые мероприятия, чем завершились и почему сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не принимал в них участия — в материале krsk.aif.ru.
Загадочный предмет.
Как рассказали нашему корреспонденту в Следственном комитете, вопросом пропажи Усольцевых занимается управление по расследованию особо важных дел.
«В период с 4 по 9 июня 2026 года в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа проведены дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, сотрудников силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” и волонтёров. В ходе поисков обследовано около 1 тысячи кв. км. труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка в секторе, представляющем наибольший интерес для поиска», — рассказала представитель пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина.
От «ЛизаАлерт», как ранее сообщала пресс-служба отряда, были задействованы несколько специалистов: пилоты БПЛА, координаторы, оперативные картографы, связисты и регистраторы. Они обеспечивали качественное обследование территории с воздуха, эффективную организацию работ и устойчивую связь между группами поисковиков.
Большую часть территории обследовали с помощью съёмки с БПЛА. Полученные видео в последствии изучали на предмет присутствия на них людей.
Для доставки участников группы в зону поиска использовали транспорт повышенной проходимости.
От КГКУ «Спасатель» в операции были задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники: они исследовали 50,5 кв. км. скал и тайги, а также пещеру в районе горы Мальвинка.
По данным Следственного комитета, пешие поисковые группы обнаружили и изъяли вещи — какие именно, пока не уточняется. Предметы исследуют для установления их принадлежности пропавшим туристам.
Согласно информации источника, пожелавшего остаться неназванным, найденным предметом явялется часть палки для ходьбы — но эту информацию в СК пока не подтвердили.
«Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена», — резюмировали в КГКУ «Спасатель».
«Поиски приостановлены. Результаты проведённых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путём обследования отдельных локальных участков местности. Расследование продолжается», — уточнила Анастасия Дядечкина.
Сын не знал?
Доступ на территорию поисков 4−9 июня был закрыт для всех, кто не входил в поисковую группу: от туристов до представителей средств массовой информации.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова пояснила нашему корреспонденту: «Блокпост выставлен, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таёжной местности». Мера, судя по опыту, вынужденная. Некоторые участники масштабной операции, проходившей в 2025 году, травмировались, за помощью к специалистам «Красного Креста» с жалобами на обострения хронических заболеваний и депрессивные состояния обратились около 400 человек.
Как сообщили ТАСС в Следственном комитете, после завершения операции установленный на месте поисков блокпост сняли.
Сын Ирины Усольцевой от первого брака Данил Баталов ждал, что ему сообщат о старте новых поисков, но, по его словам, узнал о том, что операция в разгаре, от корреспондента krsk.aif.ru.
«Вы мне написали, так я и узнал, что поиски начались. Получается, вообще самым последним. А я сижу их жду. Раньше мне говорили, что масштабная операция начнётся, как только позволит погода. Но никто мне не позвонил, не сообщил. Я думал, что кто-то из представителей волонтёрских отрядов меня обязательно предупредит», — рассказал молодой человек, отметив, что был не в курсе и про ограниченный круг лиц, допущенных до участия в мероприятиях. Парень считает, что должен был войти в состав группы — ведь он является близким родственником пропавшей Ирины.
Популярные предположения.
Прошедшие поиски всколыхнули Интернет-сообщество. Неравнодушные пользователи Сети вновь начали высказывать предположения относительно причин пропажи семьи.
«Это 100% криминал. Есть у меня, конечно, ещё одна версия, но её не все пока способны понять и принять», — написал под одним из постов об Усольцевых Артём Козороз.
«Не нашли, потому что, вероятно, “спрятали их” хорошо знающие тайгу», — ответила ему Наталья Ром.
«В тайге ничего нет и, скорее всего, ничего не найдут. Значит побег? Если побег спонтанный, то только в тьму-таракань, — предполагает Лора А. И задаётся вопросом: — А может Сергей всё заранее организовал, но зачем такой сложный путь?».
Криминальную версию и вариант с побегом за границу не отрицает и экс-спасатель Юрий Раилко, принимавший участие в поисках Усольцевых в 2025 году. Если семья погибла в Кутурчинском Белогорье в результате несчастного случая, то тела бы уже растащили дикие животные, считает эксперт.
«Любое физическое тело имеет свойство разлагаться. Прошло уже достаточно много времени, снег сошёл, установилась жара. Трупный запах распространяется очень и очень хорошо. Тела бы уже нашли медведи, которые вышли из спячки, или другие хищники. Ну и собаки, обученные поиску трупов, быстро бы обнаружили», — говорит экс-спасатель. — Даже если умрёт мышка или птичка, в жару её запах будет чувствоваться в радиусе пяти метров. А если человек — мимо точно никто не пройдёт. Если они погибли, то, я думаю, их бы уже нашли".