Мобильную экспозицию «Освобожденная Европа» представили в Бердянске

«Слово “мир” звучит сегодня по-особенному для каждого из нас. Наш священный долг -помнить, какой ценой была завоевана Победа в 1945 году, и ценить подвиги наших героев специальной военной операции, которые мужественно освобождают Донбасс и Новороссию, отстаивают рубежи нашей Родины сегодня», — сказала она.