Мобильную экспозицию «Освобожденная Европа» представили в Бердянске

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Презентация модуля мобильной экспозиции «Освобожденная Европа» состоялась в Азовском государственном педагогическом университете имени П. Д. Осипенко (АГПУ) в Бердянске в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе вуза.
Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта «Освобождение. Мир народам». Основу проекта составляют фотоматериалы 1944—1945 гг. из архива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня».
Важность сохранения исторической памяти на открытии выставки подчеркнула исполняющая обязанности ректора АГПУ Екатерина Степанюк.
«Слово “мир” звучит сегодня по-особенному для каждого из нас. Наш священный долг -помнить, какой ценой была завоевана Победа в 1945 году, и ценить подвиги наших героев специальной военной операции, которые мужественно освобождают Донбасс и Новороссию, отстаивают рубежи нашей Родины сегодня», — сказала она.
По словам представителей вуза, первыми экспозицию увидели участники Международного форума «Современная школа: компетенции педагога, воспитательные практики и цифровые решения», приуроченного к Году единства народов России, а также студенты и преподаватели факультета педагогики и психологии.
В пресс-службе университета добавили, что выставка будет работать на постоянной основе, чтобы студенты, преподаватели и гости университета могли прикоснуться к живой истории через уникальные кадры военного времени.
Проект «Освобождение. Мир народам» реализуется медиагруппой «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на формирование единого исторического пространства во всех регионах России.