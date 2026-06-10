В метро, МЦД и на вокзалах в Москве начали раздавать воду из-за жары

«В столицу возвращается жаркая погода. Бесплатно раздаем воду пассажирам, чтобы вы могли освежиться в пути. С 12:00 инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях метро “Измайловская”, “Фили”, “Багратионовская”, “Кунцевская”, “Филевский парк”, “Студенческая”, “Кутузовская”, “Пионерская”, “Выхино”, — говорится в сообщении.
С 12:30 начнется раздача бутилированной воды на информационной стойке Ленинградского вокзала. Кроме того, на первом этаже установлены станции с бесплатной и безлимитной питьевой водой — здесь можно попить и наполнить бутылку.
Раздача бутилированной воды также организована на автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота». С 14:00 до 17:00 предложат воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское. С 14:00 начнут раздачу воды в пригородной зоне Ленинградского вокзала, на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.
С 13:00 бутылки с водой могут взять пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино». Кроме того, раздачу воды организовали в автобусах на Домодедовском направлении.
Посетителям специализированных стоянок «Московского паркинга» доступны кулеры с водой, а также работают кондиционеры.
Также воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, на двух прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город». В салонах электросудов можно в любое время утолить жажду бесплатной водой из кулеров.