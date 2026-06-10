В метро, МЦД и на вокзалах в Москве начали раздавать воду из-за жары

Раздача бутилированной воды также организована на автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота». С 14:00 до 17:00 предложат воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское. С 14:00 начнут раздачу воды в пригородной зоне Ленинградского вокзала, на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.