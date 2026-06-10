В Хабаровске открывают читальные залы под открытым небом

«Президент страны Владимир Путин неоднократно обращал внимание на важность повышения интереса к чтению. По словам главы государства, книга остается важнейшим источником просвещения, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры. Этот формат работы направлен на популяризацию чтения: за сезон удается представить на площадках летнего читального зала более 3 тысяч изданий. Для Дальнего Востока, с его суровым климатом и коротким, но ярким летом, такой формат особенно важен. Это пространство живого общения, чтение становится объединяющим ритуалом для всей семьи», — рассказала заместитель генерального директора ДВГНБ Юлия Коваленко.