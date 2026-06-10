В Хабаровске открывают читальные залы под открытым небом

В Хабаровске начали работу читальные залы под открытым небом. Краевые библиотеки организуют летние площадки с тематическими книжными выставками, мастер-классами, лекциями и фримаркетами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Президент страны Владимир Путин неоднократно обращал внимание на важность повышения интереса к чтению. По словам главы государства, книга остается важнейшим источником просвещения, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры. Этот формат работы направлен на популяризацию чтения: за сезон удается представить на площадках летнего читального зала более 3 тысяч изданий. Для Дальнего Востока, с его суровым климатом и коротким, но ярким летом, такой формат особенно важен. Это пространство живого общения, чтение становится объединяющим ритуалом для всей семьи», — рассказала заместитель генерального директора ДВГНБ Юлия Коваленко.
Дальневосточная государственная научная библиотека на протяжении десяти лет открывает летние читальные залы в теплый период. Проект создан, чтобы как можно больше жителей и гостей нашего края могли познакомиться с богатым книжным фондом научной библиотеки.
Посетителей ждут книжные выставки, викторины, мастер-классы, уличные акции, посвященные ключевым датам и культурным событиям нашего края и страны. Пока взрослые знакомятся с тематической выставкой или выбирают себе интересную книгу на фримаркете «Возьми книгу с собой», юные читатели проводят время в детском уголке. Тематические книжные выставки меняются каждую неделю.
Площадка работает рядом с основным зданием с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 17:30, в воскресенье читальный зал работает с 11:00 до 17:00 в Хабаровском краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.
Центральным событием первой декады июня станет масштабное празднование Дня России. В частности, 11 июня состоится уличная информационная акция «Моя Россия» (6+) с книжными выставками, викторинами и мастер-классами, включая создание открыток и символов России. Акция пройдет с 10:00 до 19:00 на пешеходной зоне возле основного здания ДВГНБ (ул. Муравьёва-Амурского, 1). Также в этот день гости смогут посмотреть документальный фильм «Пролив» (12+); посетить лекцию для молодежи «12 июня — День России» с участием историков; презентацию книг дальневосточных авторов Елизаветы Романовой «Трёхцветная кошка» (6+) и Сергея Романова «Русское богатырство» (6+).
14 июня Хабаровский край отметит День многодетных семей. В честь праздника библиотека развернет насыщенную интерактивную программу «Счастливы вместе» в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. С 11:00 до 17:00 напротив сцены «Ракушка» для посетителей парка будет представлена книжно-иллюстрированная выставка «Семьи волшебное тепло» (6+) и викторина «Герои любимых сказок» (0+), посетителей ждут увлекательные мастер-классы.
Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина также открывает летний читальный зал «Солнце! Книги! 100 фантазий! “для детей и родителей, который будет работать в краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского, возле сценической площадки “Ракушка”.
Еженедельно по субботам с 12:00 до 16:00 на площадке летнего читального зала под открытым небом проводятся экологические, патриотические, литературные интерактивные программы. Здесь можно будет ознакомиться с книжными новинками библиотеки, посмотреть уникальные альбомы, книги с дополненной реальностью. Любители почитать найдут для себя интересные издания на книжно-тематической выставке.