В Комсомольске высадили тысячу деревьев в честь Дня России и Дня города

В Комсомольск-на-Амуре более 500 жителей приняли участие в озеленении сквера у стелы «Город Трудовой доблести», сообщает администрация города.
Акция прошла 10 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Васянина в преддверии Дня России и Дня города. За несколько часов участники высадили более тысячи деревьев и кустарников, а также цветы.
В новом сквере появились гортензии, сирень амурская, клёны, ели, калина, кизильник, чубушник и другие растения. Работы велись по проекту, подготовленному местными ландшафтными дизайнерами.
К озеленению присоединились сотрудники предприятий, депутаты, ветераны СВО, студенты, представители общественных организаций и бизнеса.
Акция соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого по поручению Владимира Путина. Благоустройство территории у стелы продолжается поэтапно. Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Комсомольску-на-Амуре в 2021 году.