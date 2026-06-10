В Хабаровском крае впервые пройдёт фестиваль детско-юношеской патриотической песни

Во время заседания министр культуры региона Дмитрий Кузнецов отчитался и о других крупных проектах. В частности, он напомнил, что жителей и гостей Хабаровска этим летом ждут на краевом фестивале-ярмарке «АмурФест». Помимо этого, в краевой столице пройдут фестиваль музыки и песни коренных народов региона «Карагод» и «Этнофест. Земля черного дракона».