В Хабаровском крае впервые пройдёт фестиваль детско-юношеской патриотической песни

В Хабаровском крае прошло заседание президиума правительства региона. Участники совещания обсудили развитие культурной отрасли в крае, а также реализацию первого детско-юношеского фестиваля патриотической песни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Масштабный фестиваль, проведение которого инициировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, запланирован на 10 сентября. В этот день на сцене Городского дворца культуры выступят лучшие коллективы региона, прошедшие предварительный отбор. К слову, заявки на участие в мероприятии принимают до 1 июля.
— Это должен быть именно конкурсный отбор, а не формальное прослушивание. Наши фестивали, наши таланты должны греметь на всю страну. Пусть каждый увидит, какими яркими и одаренными растут дети в Хабаровском крае, — сказал Дмитрий Демешин.
Во время заседания министр культуры региона Дмитрий Кузнецов отчитался и о других крупных проектах. В частности, он напомнил, что жителей и гостей Хабаровска этим летом ждут на краевом фестивале-ярмарке «АмурФест». Помимо этого, в краевой столице пройдут фестиваль музыки и песни коренных народов региона «Карагод» и «Этнофест. Земля черного дракона».
— «Амурфест» — это хорошо, — ответил губернатор, — но недостаточно. Потому что зачастую люди из отдаленных районов не могут добраться до краевого центра. Поэтому культура должна идти в районы, а не наоборот.
Министр культуры добавил, что в среднем за год в рамках проекта «Культурные гастроли» проходит свыше 350 выездов театров, музеев и филармоний в различные муниципалитеты. В 2026-м, например, в Сергеевке и Красной Речке с концертами выступил коллектив краевого музыкального театра.
— Тем не менее Дмитрий Демешин поручил министру культуры края проводить еще больше выездных мероприятий, — добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Во время доклада Дмитрия Кузнецова прозвучали данные и по капитальному ремонту культурных учреждений региона. В этом году планируют обновить девять объектов, по семи из которых уже заключили контракты. По другим двум учреждениям решения примут до конца июня.
Вместе с тем до конца 2027 года в селе Кукан Хабаровского района намерены сделать типовой проект социально-культурного центра за более чем 195 млн рублей. Данное решение поможет тиражировать его в другие муниципалитеты.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о строительстве Дальневосточного художественного музея. Проект планируют сдать к концу 2029 года. На данный момент он находится на экспертизе.