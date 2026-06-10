Около 4 тысяч жителей Башкирии смогут получить новые профессии

Примерно 4 тысячи жителей Республики Башкортостан в этом году смогут получить новые профессиональные компетенции по программам обучения при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона.
«В прошлом году новые профессиональные навыки получили более 3 тысяч человек. Механизм выступает ярким примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Работодатели формулируют запросы на конкретные компетенции, а мы обеспечиваем подготовку кадров под реальные вакансии. Такая модель не только экономит ресурсы компаний, но и дает жителям республики гарантированный старт в профессии с устойчивым доходом», — сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.
На единой цифровой платформе «Работа России» жителям Башкирии доступно более 130 образовательных программ. Они ориентированы на широкий круг соискателей: молодежь до 35 лет, предпенсионеров, родителей в декретном отпуске, мам-одиночек с детьми до 7 лет, людей старше 50 лет, россиян с инвалидностью, ветеранов СВО и членов их семей.
Среди наиболее востребованных направлений подготовки в этом году — системный администратор, инженер‑тестировщик, 1С‑программист, аналитик данных, специалисты по работе с искусственным интеллектом, операторы швейного оборудования, сварщики, а также операторы беспилотных авиационных систем и лаборанты химического анализа.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.