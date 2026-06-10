В московском парке «Сокольники» откроют летний кинотеатр

Праздничное открытие летнего кинотеатра «Москино» в парке «Сокольники» состоится 10 июня в 20:00, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Программа мероприятий в городских парках способствует реализации целей и задач национального проекта «Семья».
Вечер открытия будет посвящен Майклу Джексону. Зрителей ждут диджейские сеты, все желающие смогут поучаствовать в битве образов артиста. Обладатели лучших костюмов получат призы. Завершится мероприятие показом биографической музыкальной картины Антуана Фукуа «Майкл». А в 23:45 пройдет сеанс фильма ужасов «Обсессия».
В первую неделю кинотеатр станет площадкой международного фестиваля документального кино Beat Film Festival с хитами программы-2026: «Боуи: Последняя глава», «Аалто», «Самый старый человек на свете», «Я — Мартин Парр». Выходные «Москино Сокольники» будут посвящены творчеству великих режиссеров. Зрители получат возможность пересмотреть знаковые работы Паоло Соррентино, Бернардо Бертолуччи, Педро Альмодовара, Вуди Аллена и Дэвида Линча.
Второй сеанс по выходным будет отдан культовым триллерам. Особое внимание уделено отечественному кинематографу: зрители увидят работы молодых режиссеров — фаворитов фестивалей, а также новинки проката для семейной аудитории. Вход в кинотеатр по билетам, подробнее с расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.