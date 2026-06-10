В Белгородской области создадут клуб женщин-экспортеров

Клуб женщин-экспортеров создадут в Белгородской области, сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона. Это отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Новое пространство станет единой площадкой для обмена опытом, обучения и поддержки от первых шагов на международных рынках до масштабирования существующего экспортного бизнеса. Вступить в клуб смогут представительницы малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Белгородской области. Принимать в состав объединения будут как начинающих экспортеров, так и опытных. Заполнить анкету можно по ссылке и направить ее на почту info@export31.ru.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.