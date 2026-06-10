Красноярка едва не попалась на удочку мошенников с фейковыми билетами

Жительница Красноярска едва не потеряла деньги из-за мошенников, которые хотели нажиться на любви к искусству. Как она рассказала журналистам sibnovosti.ru, ссылку на сайт с покупкой билетов на представление ей отправила знакомая, с которой они недавно начали общаться в сети.