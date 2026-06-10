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Красноярка едва не попалась на удочку мошенников с фейковыми билетами

Жительница Красноярска едва не попалась на удочку мошенников с фейковыми билетами на гастроли.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярска едва не потеряла деньги из-за мошенников, которые хотели нажиться на любви к искусству. Как она рассказала журналистам sibnovosti.ru, ссылку на сайт с покупкой билетов на представление ей отправила знакомая, с которой они недавно начали общаться в сети.

Девушка попыталась найти информацию о спектакле «Лондон шоу», однако на билетных платформах ничего не было.

В итоге горожанка перешла на сайт по ссылке от знакомой, ввела платформе свое имя и номер телефона. После этого устройство «атаковали» СМС с кодами подтверждения от разных сервисов.

Позже в ГорДК ей подтвердили, что такого спектакля у них не намечается. Девушка ничего оплачивать не стала.