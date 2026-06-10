Часть палки для скандинавской ходьбы нашли в зоне поисков Усольцевых

Во время возобновлённых поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье обнаружена часть телескопической палки для скандинавской ходьбы. Об этом krsk.aif.ru сообщил источник, участвовавший в поисковой операции.
Как ранее сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, всего с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин пешие группы нашли несколько предметов. Все они будут исследованы на предмет принадлежности Сергею, Ирине и их пятилетней дочери Арине.
Поиски охватили около тысячи квадратных километров горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. Большую часть территории обследовали с помощью дронов.
Ранее мы сообщали, что 50 кв. км тайги прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых.