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Часть палки для скандинавской ходьбы нашли в зоне поисков Усольцевых

Все найденные вещи отправят на экспертизу.

Во время возобновлённых поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье обнаружена часть телескопической палки для скандинавской ходьбы. Об этом krsk.aif.ru сообщил источник, участвовавший в поисковой операции.

Как ранее сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, всего с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин пешие группы нашли несколько предметов. Все они будут исследованы на предмет принадлежности Сергею, Ирине и их пятилетней дочери Арине.

Поиски охватили около тысячи квадратных километров горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. Большую часть территории обследовали с помощью дронов.

Ранее мы сообщали, что 50 кв. км тайги прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых.