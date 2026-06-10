Часть палки для скандинавской ходьбы нашли в зоне поисков Усольцевых

Как ранее сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, всего с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин пешие группы нашли несколько предметов. Все они будут исследованы на предмет принадлежности Сергею, Ирине и их пятилетней дочери Арине.