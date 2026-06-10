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Свалку отходов переработанных яблок выявили в Нижегородской области

На участке ЗАО «Производственное объединение “Гамми”» около деревни Окишино Воротынского округа Нижегородской области выявили свалку отходов переработанных яблок. Площадь свалки составляет 900 кв. м, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

На участке ЗАО «Производственное объединение “Гамми”» около деревни Окишино Воротынского округа Нижегородской области выявили свалку отходов переработанных яблок. Площадь свалки составляет 900 кв. м, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Общая площадь принадлежащего предприятию участка сельхозназначения превышает 248 га. На 154 га произведена культивация, а оставшаяся территория заросла деревьями и сорными растениями.

Владельцу предписали до конца сентября 2026 года устранить нарушения земельного законодательства.