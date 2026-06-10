В Тульской области запустили новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения

Так, в мини-приложении «Арсенал услуг» в мессенджере «Макс» теперь можно самостоятельно записаться на онлайн-прием для закрытия больничного листа. А на портале «Доктор71» расширен перечень документов, которые можно оформить дистанционно. В их числе — справки об эпидокружении, на питание детей до 3 лет, кормящей матери, выписка из медицинской карты амбулаторного больного.