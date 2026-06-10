В Тульской области запустили новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения

Жителям Тульской области стали доступны новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Так, в мини-приложении «Арсенал услуг» в мессенджере «Макс» теперь можно самостоятельно записаться на онлайн-прием для закрытия больничного листа. А на портале «Доктор71» расширен перечень документов, которые можно оформить дистанционно. В их числе — справки об эпидокружении, на питание детей до 3 лет, кормящей матери, выписка из медицинской карты амбулаторного больного.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.