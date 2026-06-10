Содержание плотины ГЭС и мостов через Волгу и Ахтубу обойдется властям в 650 млн рублей на два года

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области разместил аукционы по поиску подрядчика на содержание дорог и мостов плотины Волжской ГЭС, танцующего моста через Волгу и моста через Ахтубу. На уход за сооружениями из областного бюджета выделили более 650 миллионов рублей на два года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.