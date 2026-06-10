Россиян предупредили, какие слова нельзя говорить мошенникам по телефону

По словам специалиста, такие слова злоумышленники могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от имени человека. Например, при попытке провести банковскую операцию. Шилина отметила, что мошенники могут использовать синтезированную речь и склеить отдельные слова в целую фразу. В результате простое «да» может превратиться в подтверждение перевода денег.