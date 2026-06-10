Россиян предупредили, какие слова нельзя говорить мошенникам по телефону

Россиянам не стоит произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен» в разговоре с возможными мошенниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентину Шилину.
По словам специалиста, такие слова злоумышленники могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от имени человека. Например, при попытке провести банковскую операцию. Шилина отметила, что мошенники могут использовать синтезированную речь и склеить отдельные слова в целую фразу. В результате простое «да» может превратиться в подтверждение перевода денег.
Эксперт советует не вступать в разговор с подозрительным собеседником и не отвечать на вопросы, которые требуют подтверждения.
Лучшее правило в такой ситуации, сказать: «Я сейчас перезвоню сам», после чего сразу положить трубку. Затем нужно самостоятельно набрать официальный номер банка, ведомства или организации, от имени которой якобы звонили.