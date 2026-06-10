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Памятник погибшим участникам СВО появится в Манско-Уярском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В молодежном центре «Феникс» Манско-Уярского округа состоялось обсуждение концепции памятника погибшим участникам СВО.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В молодежном центре «Феникс» Манско-Уярского округа состоялось обсуждение концепции памятника погибшим участникам СВО.

Во встрече приняла участие Член Общественной палаты Красноярского края, председатель палаты ветеранских организаций Гражданской ассамблеи региона Ирина Гриболева, которая рассказала о ходе сбора средств.

Своим видением будущего памятника поделились участники спецоперации. Как считают ветераны, это должна быть не просто стела, а целая территория памяти — уютное, благоустроенное место с дорожками, освещением и зелёными насаждениями. Место, куда смогут приходить люди всех возрастов, чтобы в тишине почтить память защитников Отечества, вспомнить своих близких.

В завершение встречи участники побывали на месте, где вскоре появится памятник.

«Мы готовы внести свой вклад в строительство памятника. Ведь он станет не просто архитектурным объектом, а живым символом памяти, глубокого уважения и бесконечной благодарности всем погибшим участникам СВО — людям, подарившим нам мир и безопасность», — отметила Ирина Гриболева.