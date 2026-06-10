Памятник погибшим участникам СВО появится в Манско-Уярском округе

Своим видением будущего памятника поделились участники спецоперации. Как считают ветераны, это должна быть не просто стела, а целая территория памяти — уютное, благоустроенное место с дорожками, освещением и зелёными насаждениями. Место, куда смогут приходить люди всех возрастов, чтобы в тишине почтить память защитников Отечества, вспомнить своих близких.