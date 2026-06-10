Причал Пермской судоверфи установлен в Сарапуле

Причал длиной 54,2 м и шириной 21,8 м обладает универсальными характеристиками. Он может принимать пассажиров как с маломерных, так и с трех- и четырехпалубных теплоходов, а также судов на подводных крыльях. Пассажировместимость конструкции весом около 100 тонн достигает 75 человек. Ранее власти Пермского края и Удмуртии договорились о запуске совместного водного маршрута до Сарапула.