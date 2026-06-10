В Красноярском крае 13-летний мотоциклист сбил школьницу и сам пострадал

В селе Рыбное Красноярского края 13-летний школьник на мотоцикле сбил 14-летнюю девочку. Сам юный мотоциклист был в шлеме, тем не менее оба подростка пострадали и с травмами попали в больницу. Как выяснили автоинспекторы, транспортное средство принадлежит матери юного водителя. Подросток взял мотоцикл с ее разрешения, — отмечают в региональном главке МВД. Теперь матери виновника аварии предстоит ответить за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Мы также писали: 16-летний житель Норильска уходил от погони и сбил пешехода.