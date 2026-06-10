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Арест счетов и запрет на сделки вынудили жителя Калининграда закрыть долг в 2,2 млн рублей

Ограничения сняли только после уплаты исполнительского сбора.

Источник: Клопс.ru

Жителю Калининграда пришлось полностью выплатить долг перед банком после того, как в дело вмешались судебные приставы. Об этом сообщает пресс‑служба УФССП России по региону в среду, 10 июня.

В службу поступил исполнительный документ о взыскании 2,2 млн рублей. Поскольку мужчина не исполнил требования в установленный срок, приставы арестовали его банковские счета. Затем ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости — квартиры площадью 63 кв. м, дома площадью 154 кв. м — и автомобиля «Шкода» 2021 года выпуска.

После этого должник начал гасить задолженность и внёс несколько платежей, последний из которых составил почти миллион рублей. В итоге обязательства перед банком были закрыты полностью.

Дополнительно мужчине пришлось уплатить исполнительский сбор — 157 тысяч рублей. После полного расчёта ограничения со счетов и имущества сняли. Основная сумма долга направлена взыскателю, а исполнительский сбор поступил в консолидированный бюджет государства.

В Балтийске на одном из предприятий сотрудник, отвечающий за хранение оборудования, решил всё, что плохо лежит, отнести домой. Работодатель, чтобы возместить ущерб, составивший миллион рублей, подал иск в суд, который полностью удовлетворил эти требования.

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