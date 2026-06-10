Арест счетов и запрет на сделки вынудили жителя Калининграда закрыть долг в 2,2 млн рублей

В службу поступил исполнительный документ о взыскании 2,2 млн рублей. Поскольку мужчина не исполнил требования в установленный срок, приставы арестовали его банковские счета. Затем ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости — квартиры площадью 63 кв. м, дома площадью 154 кв. м — и автомобиля «Шкода» 2021 года выпуска.