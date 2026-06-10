В пермском центре «Муравейник» сменился руководитель

«Муравейник» — учреждение дополнительного образования, где занимаются около двух тысяч детей по четырём направлениям: техническому, туристско-краеведческому, естественно-научному и социально-гуманитарному. Здесь обучают инженерному проектированию, робототехнике, изобретательству, автоматике и электронике. Всего в центре реализуется 67 бесплатных программ для детей от 6 до 18 лет.