В пермском центре «Муравейник» сменился руководитель

Нонна Пронина покинула пост директора Пермского краевого центра «Муравейник», сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве образования.
По данным ведомства, она ушла по собственной инициативе. С 25 мая обязанности руководителя временно исполняет заместитель Лариса Дворкина.
«Муравейник» — учреждение дополнительного образования, где занимаются около двух тысяч детей по четырём направлениям: техническому, туристско-краеведческому, естественно-научному и социально-гуманитарному. Здесь обучают инженерному проектированию, робототехнике, изобретательству, автоматике и электронике. Всего в центре реализуется 67 бесплатных программ для детей от 6 до 18 лет.
Здание «Муравейника» — объект культурного наследия. С 1809 года здесь находилось Кирилло-Мефодиевское училище. В 2023 году началась его реставрация. В 2025 году на краевые субсидии закупили учебную мебель, моноблоки, 3D-принтеры и интерактивные панели.
Напомним, в Пермском зоопарке сменится генеральный директор.