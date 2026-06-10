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В пермском центре «Муравейник» сменился руководитель

В 2023 году началась реставрация здания.

Нонна Пронина покинула пост директора Пермского краевого центра «Муравейник», сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве образования.

По данным ведомства, она ушла по собственной инициативе. С 25 мая обязанности руководителя временно исполняет заместитель Лариса Дворкина.

«Муравейник» — учреждение дополнительного образования, где занимаются около двух тысяч детей по четырём направлениям: техническому, туристско-краеведческому, естественно-научному и социально-гуманитарному. Здесь обучают инженерному проектированию, робототехнике, изобретательству, автоматике и электронике. Всего в центре реализуется 67 бесплатных программ для детей от 6 до 18 лет.

Здание «Муравейника» — объект культурного наследия. С 1809 года здесь находилось Кирилло-Мефодиевское училище. В 2023 году началась его реставрация. В 2025 году на краевые субсидии закупили учебную мебель, моноблоки, 3D-принтеры и интерактивные панели.

Напомним, в Пермском зоопарке сменится генеральный директор.