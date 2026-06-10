За что воронежские аграрии любят TORUM 785

Сельхозпроизводители давно убедились: без мощного зерноуборочного комбайна сегодня не обойтись. Техника берёт на себя основную работу в поле, снижая затраты на персонал и ускоряя уборку.
Один из фаворитов воронежских аграриев — комбайн TORUM 785. Почему? Он одинаково надёжен на колосовых, бобовых, масличных, крупах и пропашных культурах. Справляется там, где рельеф сложный, а зерно влажное. И при этом не теряет в производительности. В чём секрет популярности модели в нашем регионе? Рассказывают сами фермеры.
Глава КФХ Шаповалов Сергей Васильевич из Таловского района:
— Наше предприятие основано в 1999 году. Основное направление деятельности — растениеводство. Выращиваем зерновые, подсолнечник, кукурузу. С компанией Ростсельмаш мы сотрудничаем почти 15 лет. Первые два комбайна ACROS 530 купили в 2012 году, в 2019 году приобрели трактор Ростсельмаш 2000 серии, в 2025 году парк техники пополнили TORUM 785. Уникальность комбайна, на мой взгляд, в системе обмолота. Ротор с вращающейся декой — мёртвых зон просто нет, потому что обмолот идёт по всей окружности — на 360°. И дека постоянно самоочищается, так что масса не зависает, ротор не забивается. Особенно выручает, когда убираешь переувлажнённые или засорённые хлеба. Двигатель — рядная «шестёрка» на 510 сил. На удивление экономичный, компактный и без проблем в обслуживании. Кабина — на высоте. Просторная, тихая, климат-контроль, сиденье с пневмоподвеской — сидишь как в мягком домашнем кресле. Плюс холодильник. Механизатору в такой кабине работать — одно наслаждение.
Убрали этим комбайном не только свои 300 га земли, но и помогли соседним хозяйствам. Отработал с лёгкостью, никаких нареканий. Бункер вместительный, двигатель мощный, зерно идёт чистое, в кабине кондиционер. Что ещё надо? Молоти да молоти хлеб.
Глава КФХ Николенко Денис Николаевич из Бутурлиновского района:
— Мы приобрели TORUM 785 в декабре 2024 года, отработали на нём сезон, убрали 2000 га. Убирали зерновые, подсолнечник. При длительной нагрузке машина не перегревается, не чувствует тяжести. Мы работали с 10 утра до 8−9 вечера — весь световой день, и техника выдерживала отлично. И по производительности: 100 тонн пшеницы за день набивает свободно.
В хозяйстве также высоко ценят качественный сервис, который обеспечивает Ростсельмаш для своей техники. Это особенно важно в периоды посевной и уборки урожая, ведь простой техники грозит серьёзными убытками и может сорвать выполнение задач по обеспечению продовольственной безопасности.
— При правильной предсезонной подготовке серьёзных поломок комбайнов не бывает. Мелкие неисправности оперативно устраняет сервисная служба «Агропромснаб» — официального дилера Ростсельмаш. Запчасти почти всегда в наличии, при необходимости их доставляют прямо в поле. Работают чётко, быстро и без лишних разговоров. Надёжные специалисты, которым можно доверять в любое время суток и при любой погоде, — утверждает Денис Николаевич. — Мы очень довольны покупкой. Комбайн работает выше всяких похвал. Этот гигант убирает урожай быстро и чисто: время уборки сокращается в разы, а зерно получается настолько чистым, что не требует дополнительной очистки. Хорошая машина, мощная, продолжаем с удовольствием использовать в работе для достижения высоких результатов нашего труда.
РЕКЛАМА. ООО ПТП «Агропромснаб».