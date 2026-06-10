За что воронежские аграрии любят TORUM 785

— Наше предприятие основано в 1999 году. Основное направление деятельности — растениеводство. Выращиваем зерновые, подсолнечник, кукурузу. С компанией Ростсельмаш мы сотрудничаем почти 15 лет. Первые два комбайна ACROS 530 купили в 2012 году, в 2019 году приобрели трактор Рост­сельмаш 2000 серии, в 2025 году парк техники пополнили TORUM 785. Уникальность комбайна, на мой взгляд, в системе обмолота. Ротор с вращающейся декой — мёртвых зон просто нет, потому что обмолот идёт по всей окружности — на 360°. И дека постоянно самоочищается, так что масса не зависает, ротор не забивается. Особенно выручает, когда убираешь переувлажнённые или засорённые хлеба. Двигатель — рядная «шестёрка» на 510 сил. На удивление экономичный, компактный и без проблем в обслуживании. Кабина — на высоте. Просторная, тихая, климат-конт­роль, сиденье с пневмоподвеской — сидишь как в мягком домашнем кресле. Плюс холодильник. Механизатору в такой кабине работать — одно наслаждение.