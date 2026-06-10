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Норильчан приглашают на квиз по Пушкину в ОКЦ «Башня»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июня в ресторане общественно-культурного центра «Башня» в Норильске пройдет первый летний квиз, посвященный творчеству Александра Пушкина, летнему настроению и предстоящему Дню России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июня в ресторане общественно-культурного центра «Башня» в Норильске пройдет первый летний квиз, посвященный творчеству Александра Пушкина, летнему настроению и предстоящему Дню России.

Участников ждут несколько раундов на знания, логику и смекалку. Главным героем игры станет великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Организаторы предлагают проверить, насколько хорошо гости знакомы с его творчеством, а также испытать свою эрудицию в разнообразных тематических заданиях.

По традиции самые успешные команды получат призы. В этот раз организаторы обещают подготовить для победителей неожиданные подарки.

Квиз состоится 11 июня в 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

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