Норильчан приглашают на квиз по Пушкину в ОКЦ «Башня»

Участников ждут несколько раундов на знания, логику и смекалку. Главным героем игры станет великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Организаторы предлагают проверить, насколько хорошо гости знакомы с его творчеством, а также испытать свою эрудицию в разнообразных тематических заданиях.