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Маслоэкстракционный завод в Ростовской области достиг проектной мощности

Маслоэкстракционный завод Троицкий в Неклиновском районе Ростовской области достиг проектной мощности к концу мая. Предприятие было введено в эксплуатацию в декабре 2025 года. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Маслоэкстракционный завод Троицкий в Неклиновском районе Ростовской области достиг проектной мощности к концу мая. Предприятие было введено в эксплуатацию в декабре 2025 года. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Динамический процент загрузки производства по итогам мая составил 91,6%. Первую продукцию завод выпустил в феврале.

За первый квартал предприятие переработало 57,1 тыс тонн подсолнечника. Объем произведённого масла составил 23,8 тыс тонн, шрота — 25,8 тыс тонн. Также было выпущено 3,8 тыс тонн топливных гранул из лузги. Основным направлением экспорта готовой продукции является Турция.

Новые этапы строительства и расширение мощностей в текущем году компания не планирует.