Маслоэкстракционный завод в Ростовской области достиг проектной мощности

Маслоэкстракционный завод Троицкий в Неклиновском районе Ростовской области достиг проектной мощности к концу мая. Предприятие было введено в эксплуатацию в декабре 2025 года. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.