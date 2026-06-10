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Один из входов на станцию «Чкаловская» закрыли в нижегородском метро

О том, когда объект вновь откроют для посетителей, власти уведомят дополнительно.

В Нижнем Новгороде приступили к ремонту лестничного схода № 5 станции метро «Чкаловская». Информацию об этом распространила пресс‑служба городской администрации.

Работы ведутся со стороны улицы Витебской — специалисты восстанавливают крышу конструкции. Основная задача подрядчика — ликвидировать протечки, возникшие из‑за того, что нарушилась герметичность стыков кровельного покрытия. Устранение дефектов необходимо для обеспечения безопасного прохода пассажиров. Бюджет проекта превышает 3 миллиона рублей.

С 9 июня вход через этот лестничный сход закрыт для горожан. Чтобы помочь жителям сориентироваться, на месте размещены информационные таблички с маршрутами обхода. О том, когда объект вновь откроют для посетителей, власти уведомят дополнительно.

Ранее нижегородцам рассказали о суперкране для строительства метрощита «Евдокия».