На территориях 2 детсадов в Дзержинске открыли футбольные поля

«Сейчас уже более четверти всех детских садов в Дзержинске имеют собственные футбольные поля. Осталось сделать еще около 50 — и мы постараемся закрыть этот вопрос в ближайшие два года. Но самое главное — атмосфера, которая появляется в детских садах: счастливые глаза детей, их желание бегать, забивать голы, соревноваться. Если ребенок с пяти лет полюбит спорт, это останется с ним на всю жизнь. Будем продолжать, пока каждый детский сад Дзержинска не получит такой мини-стадион», — сказал на церемонии открытия председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.