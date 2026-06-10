На территориях 2 детсадов в Дзержинске открыли футбольные поля

Новые мини-футбольные поля открыли в детских садах № 115 и № 17 в городе Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Это отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
«Сейчас уже более четверти всех детских садов в Дзержинске имеют собственные футбольные поля. Осталось сделать еще около 50 — и мы постараемся закрыть этот вопрос в ближайшие два года. Но самое главное — атмосфера, которая появляется в детских садах: счастливые глаза детей, их желание бегать, забивать голы, соревноваться. Если ребенок с пяти лет полюбит спорт, это останется с ним на всю жизнь. Будем продолжать, пока каждый детский сад Дзержинска не получит такой мини-стадион», — сказал на церемонии открытия председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
На новых площадках дети могут играть не только в футбол, но и в волейбол, и в баскетбол. Для этого уложено современное искусственное покрытие, установлены ворота и защитное ограждение.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.