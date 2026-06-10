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Беспрозванных сыграл в футбол с юными калининградскими спортсменами против звезд сборной России

Урок провели Юрий Жирков, Дмитрий Сенников, Александр Самедов и Феррейра Арикленес да Силва.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде 9 июня прошел мастер-класс для воспитанников Академии футбольного клуба «Балтика» от Российского футбольного союза. Урок провели звезды, которые в в разные годы играли за сборную России: Юрий Жирков, Дмитрий Сенников, Александр Самедов и Феррейра Арикленес да Силва. В тренировке принял участие и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фишкой акции стал матч между юными калининградскими игроками и легендами отечественного футбола. Губернатор был как раз в составе балтийцев. Матч завершился со счетом 12:12.

Как сказал губернатор, юные балтийцы надолго запомнят этот день и игру с легендами российского футбола.

Отметим, создание академии футбольной школы ФК «Балтика» в 2010 году и преобразование её в Академию в 2021-м позволило выстроить стройную систему подготовки резервов для взрослой команды.

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