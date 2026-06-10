Беспрозванных сыграл в футбол с юными калининградскими спортсменами против звезд сборной России

В Калининграде 9 июня прошел мастер-класс для воспитанников Академии футбольного клуба «Балтика» от Российского футбольного союза. Урок провели звезды, которые в в разные годы играли за сборную России: Юрий Жирков, Дмитрий Сенников, Александр Самедов и Феррейра Арикленес да Силва. В тренировке принял участие и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства.