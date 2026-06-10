Как закалялся «Сибирский характер». В Красноярске подготовили новую элиту

Сергей Гребенюк поделился впечатлениями. «Обучение оказалось очень интересным: помимо базовых теоретических знаний была практика и наглядность, нас возили в муниципалитеты и показывали реальную работу. Это дало большую базу знаний, которую можно применять везде. Самое важное в программе — новые знания и умения в сфере госуправления и понимание устройства органов власти. Вторая ценность проекта — коллектив: ветераны со всего края. В обычной жизни мы бы не пересеклись, а теперь у нас есть товарищи в муниципалитетах, с которыми можно посоветоваться. Третья ценность — перспективы применения полученных знаний именно в управлении краем и страной».