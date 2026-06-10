Как закалялся «Сибирский характер». В Красноярске подготовили новую элиту

В Доме дружбы народов края «Родина» выпускники программы «Сибирский характер» получили дипломы Президентской академии. Полтора года назад губернатор Михаил Котюков запустил программу, выполняя поручение президента создать кадровый резерв из участников спецоперации. Это стало продолжением федерального проекта «Время героев».
Жёсткий отбор, девять месяцев учёбы, командные проекты — и вот бывшие бойцы уже работают в муниципалитетах, ведут приём людей, запускают цифровые сервисы и помогают товарищам возвращаться к мирной жизни.
Как учёба изменила их и что они уже сделали для региона?
Начало пути.
«Ребята на передовой показывают настоящий сибирский характер. Их хвалят командиры. Этот потенциал точно пригодится и на “гражданке” — в районах, на предприятиях, в органах власти», — сказал губернатор Михаил Котюков в феврале 2025 года, открывая приём заявок.
«За полтора месяца на сайт Сибирскийхарактер.рф поступило больше тысячи анкет из Красноярского края, Алтая, ДНР, Крыма, Республики Тыва, Хакасии и других регионов. “К тестам допустили 592 человека. Каждый тест включал 180 вопросов. На работу дано трое суток”, — уточнил секретарь Общественного совета Виталий Богомазюк.
После тестов и собеседований Общественный совет под председательством губернатора утвердил список 60 курсантов и ещё 30 резервистов из тех, кто оставался на передовой и мог приступить к учёбе позже. Среди зачисленных — командир миномётного взвода Сергей Гребенюк. Он вернулся с фронта после тяжёлого ранения, устроился в администрацию Емельяновского района и решил попробовать свои силы. «Поступление было волнительным, но я успешно прошёл собеседование», — вспоминает Сергей.
Учёба с наставниками.
Через полгода Михаил Котюков открыл занятия. Курс «Государственное и муниципальное управление. Сибирский характер» разработали специалисты Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) совместно с региональными экспертами. Программа включала 500 академических часов и четыре тематических образовательных модуля — государственная политика, экономика и финансы, муниципальное управление, современные технологии.
Губернатор взял под своё крыло двух добровольцев — Алексея Стрельникова и Александра Ляхова.
«Благодарю за доверие, готов включиться в работу. Я на связи круглые сутки. Жду идей. Вместе мы точно справимся», — сказал им глава региона на первой встрече.
Куратор программы от РАНХиГС Людмила Татаринова отметила: «Сегодня многие готовые управленческие решения не работают. Мы находимся на пороге новых вызовов, которые стоят перед страной. Президенту и нашему государству нужны люди, которые доказали верность Родине. Сколько бы мы ни говорили о технологическом лидерстве, перемены начинаются с людей. Нам нужны профессионалы, верящие в свою страну и создающие возможности для её развития».
Участники работали над индивидуальными и командными проектами, решали задачи развития региона. За каждым участником закрепили наставников — министров, глав муниципалитетов, руководителей ведомств.
Участник проекта Александр Ляхов признался: «Для меня это очень большой уровень доверия. Рассчитываю, что за год повышу квалификацию и получу новые знания, чтобы применять их на практике».
Ветераны знакомились с государственным устройством, экономикой и выезжали на реальные объекты. На стройке метро им рассказали, как верстается бюджет. В Советском районе Красноярска они знакомились с концепцией Гвардейского парка и тут же предлагали, что и как можно улучшить. Актёры ТЮЗа провели курс по деловой коммуникации — учили правильно дышать, ставить голос, справляться с зажимом перед выходом к большой аудитории.
Сергей Гребенюк поделился впечатлениями. «Обучение оказалось очень интересным: помимо базовых теоретических знаний была практика и наглядность, нас возили в муниципалитеты и показывали реальную работу. Это дало большую базу знаний, которую можно применять везде. Самое важное в программе — новые знания и умения в сфере госуправления и понимание устройства органов власти. Вторая ценность проекта — коллектив: ветераны со всего края. В обычной жизни мы бы не пересеклись, а теперь у нас есть товарищи в муниципалитетах, с которыми можно посоветоваться. Третья ценность — перспективы применения полученных знаний именно в управлении краем и страной».
Проекты для жизни.
Главной особенностью «Сибирского характера» стала работа над реальными проектами. Губернатор поручил разбить слушателей на группы и с помощью наставников готовить варианты решений живых проблем. В мае 2026 года в Национальном центре «Россия» на Енисее защитили девять инициатив.
Одна из команд взялась за создание единой системы помощи участникам СВО и их семьям. «Единая система координации и оказания комплексной поддержки участникам СВО и их семьям в Красноярском крае через площадку фонда “Защитники Отечества” нацелена на устранение межведомственных барьеров. Ветераны выступили с инициативой создать межведомственный совет при филиале фонда, чтобы участники СВО и их близкие могли оперативно и адресно решать социальные, медицинские, юридические и бытовые вопросы.
«Наша идея — единым регламентом объединить работу ведомств и создать банк обращений. При поддержке министерства цифрового развития мы разрабатываем соответствующий дашборд для платформы “Активный гражданин”, — объяснил один из разработчиков системы Дмитрий Работников.
Проект предусматривал цифровую платформу и проактивный режим, чтобы помощь приходила автоматически, без лишних заявлений.
Другая группа предложила проект «Быть воином — жить вечно» — цифровой архив историй бойцов. Его элементы начали внедрять в школах ещё до защиты.
Губернатор оценил глубину проработки. «Видно, что ребята вложили в свои инициативы знания, время, личный опыт, а главное — желание быть полезными людям. Многие идеи проработаны не как ответ на учебные задания, а как готовые решения, которые можно применять уже сейчас».
Председатель ветеранской организации «Сибирь» Виктор Симчук вместе с командой разрабатывал механизм комплексной адаптации. «Мы предлагаем создать модель поддержки ветеранов на базе фонда “Защитники Отечества”. Задача — объединить межведомственные службы, сократить путь решения вопросов и систематизировать всё для адаптации ребят на местах», — рассказал он.
Дела после диплома.
О реальных результатах заговорили ещё до выпуска, когда пошли первые назначения. Сергей Гребенюк, награждённый орденом Мужества и медалью Жукова, а также медалью «За боевые отличия», стал заместителем председателя Емельяновского окружного Совета депутатов.
«Такие программы — хороший трамплин. Я думаю, что после обучения смогу раскрыть весь потенциал, чтобы менять родной район к лучшему», — говорит он.
Сергей добавил, что учёба напрямую помогла в повседневной работе. «Мне в прошлом году предложили баллотироваться в местные депутаты. Я вырос здесь, всё знаю. Согласился, и всё получилось. А в сентябре 2025 года стартовала программа, которая помогла быстрее ра 1f40 зобраться в работе представительного органа и в нормативных документах. Сейчас я защищаю интересы людей».
Александр Сломинский возглавил Холмогорское территориальное подразделение Шарыповского округа. Александр Савин занял пост руководителя проекта по модернизации теплоэнергетики в краевом Центре развития коммунального комплекса. Сергей Ивченко стал первым главой Казачинско-Пировского округа. К финальному модулю новые должности получили уже полтора десятка человек, а более 40 ветеранов стали депутатами окружных Советов после сентябрьских выборов.
Но самое важное происходит в прямом контакте с людьми, а не только в кабинетах. Виктор Симчук рассказал, как изменилась работа его организации. «За первые полтора месяца работы межведомственной комиссии при губернаторе мы сдвинули то, что не могли решить два года. У добровольцев, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях, была проблема: когда ребята возвращались ранеными, все эпикризы оказывались засекреченными. Из-за этого ветераны не могли получить региональные выплаты. Мы нашли способ — эпикризы начали расшифровывать через поликлиники, и ребята стали получать деньги. Всего помогли примерно 400 бойцам».
Ещё один случай из практики Симчука — боец после тяжёлого ранения, который долго не мог выйти из дома. «Он живёт на втором этаже, пандусов нет. Мы пошли в местную администрацию, рассказали, в чём дело. Вместе с представителями округа нашли решение. В итоге ветерану сделали пандус, чтобы он мог спускаться самостоятельно».
Сейчас его организация — связующее звено между властью и участниками СВО. «Мы как буфер. С одной стороны, доносим проблемы до чиновников и силовиков, работаем почти со всеми структурами. С другой — объясняем бойцам, почему решения требуют времени. Это нормальный живой разговор», — поясняет Виктор Симчук.
Выпускники проводили и продолжают вести уроки мужества в школах и учебных заведениях. Помогли подготовиться молодёжи к патриотическим соревнованиям «Зарница 2.0». Помогают ветеранам спецоперации в поиске работы, адаптации к гражданской жизни и трудоустройству.
Руслан Лишанков систематизирует патриотическую работу в Манском районе. «Мы видим, что можем помочь и образовательным учреждениям, и молодёжным центрам. Для этого разрабатываем проект, направленный на подготовку ветеранов СВО к патриотическому воспитанию, чтобы ветераны могли применить свои знания».
Команда президента.
22 мая на выпускном в «Родине» Михаил Котюков обратился к залу: «Независимо от записей в трудовой книжке или табличек на дверях кабинетов вы все — команда президента Российской Федерации, работающая в самом сердце страны, на берегах Енисея. Уверен, вместе мы сделаем больше».
Станислав Салашнев от лица выпускников поблагодарил за то, что программа оказалась не льготной, а конкурентной. «Нас не жалели, нас учили, с нас спрашивали по-взрослому. Это правильно. Мы пришли сюда не затем, чтобы нам сочувствовали, а чтобы стать сильными и компетентными руководителями».
За полтора года — 59 дипломированных управленцев, 20 назначений на ответственные посты в муниципалитетах, свыше 40 депутатских мандатов и девять готовых к запуску проектов. Уже 1 июня 2026 года выпускники Дмитрий Корольков и Николай Топоев пополнили управленческую команду края. Полковник юстиции Дмитрий Корольков назначен заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска. Кавалер медали «За отвагу» Николай Топоев возглавил Малиновское территориальное подразделение Ачинского округа. «Сибирский характер» — знак качества для тех, кто умеет принимать решения, не отступать и служить людям, сначала на передовой, а те 8d перь и в мирной жизни.