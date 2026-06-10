Специалисты рассказали о пользе божьих коровок для сельского хозяйства

В мире насчитывается около 5 тысяч видов божьих коровок. Они распространены практически повсеместно и известны своей способностью уничтожать тлю, клещей, червецов и других вредителей сельскохозяйственных культур. По данным экспертов, личинка божьей коровки может съедать до 300−400 тлей в сутки, а взрослая особь — до 100 вредителей в день.