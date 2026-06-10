Специалисты рассказали о пользе божьих коровок для сельского хозяйства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили о важной роли божьих коровок в сельском хозяйстве и экосистемах. Эти насекомые не только помогают бороться с вредителями, но и служат индикаторами экологического благополучия.
В мире насчитывается около 5 тысяч видов божьих коровок. Они распространены практически повсеместно и известны своей способностью уничтожать тлю, клещей, червецов и других вредителей сельскохозяйственных культур. По данным экспертов, личинка божьей коровки может съедать до 300−400 тлей в сутки, а взрослая особь — до 100 вредителей в день.
Благодаря этому насекомые помогают снижать потребность в применении пестицидов и способствуют развитию экологического земледелия. Сегодня божьих коровок даже разводят на специализированных предприятиях и выпускают на поля для естественной защиты растений.
Кроме того, божьи коровки чувствительны к загрязнению окружающей среды и изменениям в экосистемах. Снижение их численности может свидетельствовать о неблагоприятной экологической обстановке, поэтому их считают важными биоиндикаторами.
Для привлечения полезных насекомых в сады специалисты рекомендуют высаживать укроп, фенхель, тимьян, душицу, тысячелистник и другие растения, богатые эфирными маслами.