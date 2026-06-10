Погода в Нижнем Новгороде на праздники: что ждать 12−14 июня

В праздничные дни с 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде ожидается теплая летняя погода с температурой днем до +25…+27 °C, высокой солнечной активностью и кратковременными дождями в конце выходных.
Пятница, 12 июня будет теплой и ясной. Утром ожидается +22 °C, днем воздух прогреется до +26 °C, вечером похолодает до +24…+23 °C, а ночью — до +18 °C. Ветер преимущественно северный, 1−3 м/с. Атмосферное давление составит 744−746 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 37% до 67%. Прогнозируется высокий УФ-индекс, поэтому берегите кожу.
В субботу, 13 июня, сохранится теплая малооблачная погода. Утром около +22 °C, днем до +26 °C (по ощущениям +27 °C), вечером около +24 °C и ночью около +18 °C. Ветер сменится на северо-восточный и западный со скоростью 1,7−2,4 м/с. Давление плавно снизится до 739−743 мм рт. ст., а влажность составит 44−82%. Магнитное поле останется спокойным, температура воды достигнет +20 °C.
В воскресенье, 14 июня, станет немного прохладнее, пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром ожидается +21 °C (ощущается как +23 °C), днем до +25 °C (ощущается как +27 °C), вечером +22…+23 °C, ночью +18…+19 °C. Ветер преимущественно северо-западный, до 2,9 м/с. Давление опустится до 736−739 мм рт. ст., а влажность повысится до 59−91%. УФ-индекс возрастет до 7, также возможна слабая магнитная буря.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 10 июня воздух прогреется до +26°.