Погода в Нижнем Новгороде на праздники: что ждать 12−14 июня

В субботу, 13 июня, сохранится теплая малооблачная погода. Утром около +22 °C, днем до +26 °C (по ощущениям +27 °C), вечером около +24 °C и ночью около +18 °C. Ветер сменится на северо-восточный и западный со скоростью 1,7−2,4 м/с. Давление плавно снизится до 739−743 мм рт. ст., а влажность составит 44−82%. Магнитное поле останется спокойным, температура воды достигнет +20 °C.