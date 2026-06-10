Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за соседа-кулибина воронежский дом лишился горячей воды

Собственник самовольно переделал систему горячего водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Жители многоэтажного дома на улице Красноармейской в Воронеже лишились горячей воды из-за соседа-кулибина. Собственник одной из квартир самовольно провел переустройство системы горячего водоснабжения, в результате нарушилась циркуляция воды у всех жителей. Из кранов с горячей водой шла холодная. Приходилось подолгу сливать ее, чтобы пошла теплая. Это не только создавало бытовые неудобства, но и приводило к неоправданному расходу ресурсов.

Возмущенные жильцы обратились к директору УК «Дипломат», которая обслуживает дом, во время его приема в управе Ленинского района.

— Если собственник не допускает наших специалистов в квартиру для проведения необходимых работ, мы вынуждены обращаться в суд, — пояснил директор УК Юрий Сдобников. — Этот процесс требует времени: сначала собственнику направляется официальное требование обеспечить доступ к общедомовым коммуникациям с указанием срока для добровольного исполнения. Если требование игнорируется или отклоняется, подаётся исковое заявление.

Практика показывает, что как правило суды встают на сторону управляющей компании: помимо обязательных действий, с собственников взыскиваются неустойки и судебные расходы".

В этом случае проблему удалось решить в кратчайший срок. Водоснабжение восстановили, жильцы вновь получают горячую воду в штатном режиме.

Если вы проживаете в Ленинском районе и у вас есть проблемы, которые требуют привлечения сотрудников управы или руководителей УК, обращайтесь в общественную приемную, которая расположена в здании управы:

Адрес: г. Воронеж, ул. 20 летия Октября, д. 115, каб. 101.

Телефон для справок: +7 (473)206 91 10. Режим работы: с 9:00 до 16:00, кроме среды, выходных и праздничных дней.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше