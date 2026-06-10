Из-за соседа-кулибина воронежский дом лишился горячей воды

Жители многоэтажного дома на улице Красноармейской в Воронеже лишились горячей воды из-за соседа-кулибина. Собственник одной из квартир самовольно провел переустройство системы горячего водоснабжения, в результате нарушилась циркуляция воды у всех жителей. Из кранов с горячей водой шла холодная. Приходилось подолгу сливать ее, чтобы пошла теплая. Это не только создавало бытовые неудобства, но и приводило к неоправданному расходу ресурсов.