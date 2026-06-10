В Хабаровском крае на перегоне Гайтер-Картель украли топливо из баков локомотивов

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проверила материалы и согласилась с возбуждением уголовного дела. Сейчас в деле фигурируют 14 человек. Все они входят в организованную группу. Действия каждого квалифицировали как покушение на кражу в особо крупном размере.