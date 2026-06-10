Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае на перегоне Гайтер-Картель украли топливо из баков локомотивов

Организованная группа сливала топливо из локомотивов РЖД в Комсомольском районе.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном перегоне Гайтер-Картель в Комсомольском районе действовала преступная схема. Группа людей регулярно воровала солярку из баков локомотивов. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По данным следствия, за время их деятельности сумма украденного дизельного топлива превысила 250 тысяч рублей. Силовикам удалось пресечь эту незаконную работу.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проверила материалы и согласилась с возбуждением уголовного дела. Сейчас в деле фигурируют 14 человек. Все они входят в организованную группу. Действия каждого квалифицировали как покушение на кражу в особо крупном размере.

Надзорное ведомство держит на контроле ход расследования и все его результаты.