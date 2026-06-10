Часть Советской площади перекроют для жителей Воронежа

Часть Советской площади в Воронеже закроют для посещения в период с 12 до 14 июня в связи с проведением мероприятий в рамках XV Международного Платоновского фестиваля. Об этом сообщили в управлении экологии администрации города в среду, 10 июня.
Проход в Советский сквер со стороны улицы Театральной будет возможен лишь в часы работы книжной ярмарки. 12 и 13 июня она будет функционировать с 12:00 до 20:00, 14 июня — с 10:00 до 18:00.
Часть сквера со стороны улицы Художника Бучкури будет открыта для посещений в прежнем режиме.