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Часть Советской площади перекроют для жителей Воронежа

С 12 по 14 июня попасть на неё можно будет лишь в определённое время.

Источник: АиФ Воронеж

Часть Советской площади в Воронеже закроют для посещения в период с 12 до 14 июня в связи с проведением мероприятий в рамках XV Международного Платоновского фестиваля. Об этом сообщили в управлении экологии администрации города в среду, 10 июня.

Проход в Советский сквер со стороны улицы Театральной будет возможен лишь в часы работы книжной ярмарки. 12 и 13 июня она будет функционировать с 12:00 до 20:00, 14 июня — с 10:00 до 18:00.

Часть сквера со стороны улицы Художника Бучкури будет открыта для посещений в прежнем режиме.