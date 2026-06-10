Предпринимателям в Северной Осетии расскажут о цифровых инструментах

На семинаре с участниками разберут, как ИИ-инструменты можно использовать в маркетинге, обучении, анализе информации и коммуникации с клиентами, что такое AI Fluency и почему это уже базовая грамотность для бизнеса. Также слушатели узнают, как формулировать запросы для нейросетей и какие задачи можно делегировать искусственному интеллекту. Мероприятие состоится во Владикавказе. Принять в нем участие можно бесплатно. Регистрация доступна по ссылке.