Предпринимателям в Северной Осетии расскажут о цифровых инструментах

Семинар «Цифровые инструменты на базе ИИ для малого и среднего бизнеса» состоится 11 июня в центре «Мой бизнес» Северной Осетии. Проведение таких занятий способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
На семинаре с участниками разберут, как ИИ-инструменты можно использовать в маркетинге, обучении, анализе информации и коммуникации с клиентами, что такое AI Fluency и почему это уже базовая грамотность для бизнеса. Также слушатели узнают, как формулировать запросы для нейросетей и какие задачи можно делегировать искусственному интеллекту. Мероприятие состоится во Владикавказе. Принять в нем участие можно бесплатно. Регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.