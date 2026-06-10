В Анапе пройдет фестиваль «Горгиппийские игры — единство в спорте»

Фестиваль «Горгиппийские игры — единство в спорте», посвященный Году единства народов России, пройдет в Анапе с 1 июля по 30 декабря в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации кубанского города-курорта.
Цель мероприятия — повысить мастерство атлетов и укрепить ценности товарищества и народного единства. Участниками фестиваля станут спортсмены в возрасте от 10 до 20 лет, занимающиеся карате, дзюдо, боксом, греко-римской борьбой и самбо.
«Программа включит локальные соревнования, мастер-классы от профессиональных спортсменов, спортивно-воспитательные линейки, церемонии торжественного открытия и закрытия фестиваля. Всего в рамках проекта пройдет порядка 50 мероприятий с участием более 600 спортсменов со всего Краснодарского края», — отметил председатель совета ветеранов Александр Смирнов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.