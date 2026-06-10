Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове подключат горячую воду на улицах Еременко и Соколова

Ростовские тепловые сети завершили ремонтные работы на четырех объектах в городе и начали подключение горячего водоснабжения для десятков жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Ростовские тепловые сети завершили ремонтные работы на четырех объектах в городе и начали подключение горячего водоснабжения для десятков жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.

Ремонт завершили на улице Еременко, 52. К горячему водоснабжению подключат дома по адресам: улица Еременко, 48, 50, 502, 503, 52. Также работы завершили на проспекте Соколова, 31. После заполнения трассы получат горячую воду дома по адресам: проспект Соколова, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 64, 72, 73, 75; улица Малюгиной, 188; проспект Чехова, 94а, 94б; улица Лермонтовская 161; улица Филимоновская, 156; проспект Ворошиловский, 46176, 26, 58, 60, 64, 78, 80, 82; улица Красноармейская, 178; улица М. Горького, 130, 136, 140, 148, 185. В течение дня водоснабжение вернут в дома в пределах: переулок Островского, 105, 119, 119а; улица Лермонтовская, 48, 6163, 71, 104; проспект Буденновский, 67; улица Филимоновская, 92.

Ремонт закончили на пересечении переулка Островского и улицы Пушкинской. После заполнения трассы подключат адреса: улица Пушкинская, 3870, 40, 42, 44; проспект Буденновский, 35, 37, 4148, переулок Островского 58, 58а, 68.

Ремонтные работы продолжаются по адресу проспект Стачки, 19016. Включение горячей воды отложено до завершения ремонта по адресам: проспект Стачки, 1881, 1883, 1901б, 1901, 1902, 1903; улица Зорге, 16, 18, 20, 2291, 22; улица Сладкова, 871, 87, 85. Запланированный срок устранения дефектов — 10 июня 2026 года. В усиленном режиме ведутся работы в микрорайоне Вертолетное поле по адресу улица Проселочная, 19. Ремонт осложняется труднодоступностью ненадежных участков тепловых сетей. По этой причине завершение работ перенесено на 10 июня 2026 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше